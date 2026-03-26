Χωρίς την Κατερίνα Καινούριου πραγματοποιήθηκε η σημερινή εκπομπή «Super Κατερίνα».

Εκτός πλατό βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Στέφανου Κωνσταντινίδη, είχε μία μικρή αδιαθεσία.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα», ήδη από την Τετάρτη είχε ανακοινώσει ότι δεν αισθανόταν καλά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει νωρίτερα από το πλατό, λίγη ώρα πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής.

Σήμερα, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, κάθισε στη θέση της Κατερίνα Καινούργιου, υποδέχθηκε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες του στην εκπομπή, εξηγώντας τους λόγους απουσίας της συναδέλφου του.

Μάλιστα, έκανε σαφές ότι δεν γεννάει, κάνοντας παράλληλα μία παράκληση στους συναδέλφους - δημοσιογράφους προκειμένου να μην βρεθούν έξω από κάποιο μαιευτήριο.

«Για σήμερα μόνο το Κατερινάκι δεν θα είναι μαζί μας. Η Κατερίνα είναι στο σπίτι είχε μια μικρή αδιαθεσία, είναι μια χαρά, μην αρχίσετε να γράφετε στα σάιτ διάφορα και τρέχετε στα μαιευτήρια, όχι δεν γεννάει. Θα είναι μαζί μας αύριο», τόνισε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται, ότι η Κατερίνα Καινούργιου, διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και όπως έχει δηλώσει θα απουσιάζει από την εκπομπή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας προκειμένου να ξεκουραστεί. Μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν, αποκάλυψε ότι η ομάδα της θα συνεχίζει να δίνει το παρών, ενώ η ίδια θα επιστρέψει περίπου στα μέσα Μαΐου.

