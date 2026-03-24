Όσα αποκάλυψε η Αριάδνη στην κάμερα του Survivor.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου στο συμβούλιο του Survivor, όταν ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, υπό πίεση, εξομολογήθηκε τον έρωτά του προς την Αριάδνη.

Τόσο ο Γιώργος Λιανός, όσο και οι συμπαίκτες του, ξέσπασαν σε γέλια με τον ίδιο να κοκκινίζει και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των παικτών.

Παρ’ όλα αυτά, η Αριάδνη Δημητρέλου, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή της, ρίχνοντας… χυλόπιτα στον παίκτη των «Αθηναίων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhajowg7kxkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, η Αριάδνη, μίλησε στην κάμερα του Survivor, μη μπορώντας να αποκρύψει την αμηχανία της:

«Εχθές ήταν ένα πολύ άβολο συμβούλιο για εμένα, δεν το περίμενα, μου ήρθε ξαφνικό. Τον είχαν πάρει όλοι στο δούλεμα τον Άλεξ, ακόμα και ο Γιώργος. Ήθελε το χρόνο του μέχρι να πει το όνομά του. Δυσκολεύτηκε πολύ, είχε κοκκινίσει πιο πολύ από εμένα».

Και συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αντί να σκέφτεται τον αγώνα, μάλλον σκέφτεται εμένα. Εδώ είπε ότι μπήκε στη θάλασσα και έψαχνε την παραλία μας. Δεν τα κατάφερε γιατί είμαστε μακριά».

Μάλιστα, πρόσθεσε με χιούμορ: «Φοβάμαι μην ξυπνήσω καμία μέρα και τον δω δίπλα μου. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα παρακαλάει να φτάσουμε στην ένωση για να είμαστε όλοι μαζί. Μετά την χυλόπιτα μπορεί να ηρεμήσει, θα δείξει. Θέλει λίγο τον χρόνο του. Είπε ότι του αρέσουν οι χυλόπιτες, οπότε δεν νομίζω να σταματήσει. «Ο τολμών νικά» - θα έχει στο μυαλό του, θα προσπαθεί κάθε μέρα να διεκδικήσει κάτι που δεν μπορεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb93g4qxx4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την πλευρά του, ο Benzy, δημιούργησε ένα νέο όνομα για τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, ενώ σχολιάζοντας το περιστατικό δήλωσε: «Ο Αλέξανδρος… Κριντζιμίγκρας. Έφτιαξα αυτό το καινούριο όνομα για αυτόν, γιατί μόνο σκέφτεται την Αριάδνη, για κορίτσια, για λάθος πράγματα. Τι να του πω. Με κριντζάρει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb9btixw229?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb9dpxpvyjl?integrationId=40599y14juihe6ly}