Απίστευτη ανατροπή στο «The Chase». Οι παίκτες που κέρδισαν 9.000 ευρώ, οι πανηγυρισμοί της Μαρίας Μπεκατώρου και η αντίδραση της Chaser.

Η Μαρία Μπεκατώρου το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου, υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase» τους νέους παίκτες που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα του χρόνου, σημειώνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φινάλε.

Η τελική ερώτηση που έκρινε το αποτέλεσμα αφορούσε το λατινικό σύστημα αρίθμησης και συγκεκριμένα το γράμμα «C».

Η «Γυναίκα με τα Μαύρα» έδωσε τη δική της απάντηση, ωστόσο στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στους αποψινούς παίκτες.

Η Μαρία Μπεκατώρου, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της αναφώνησε και στη συνέχεια είπε: «Ρε Μαργαρίτα! Τι έγινε ρε Μαργαρίτα; Δεν υπήρξε ούτε μία λάθος απάντηση… καλή συνεργασία. Παιδιά συγχαρητήρια, ειλικρινά ήσασταν καταπληκτικοί. Το αξίζατε. Φεύγετε από δω με 9.000 ευρώ, σε καλή μεριά».

Η «Γυναίκα με τα Μαύρα», άφωνη συνέχισε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τους πανηγυρισμούς των «αντιπάλων» της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

