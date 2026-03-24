Τίτλοι τέλος για την εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Ναταλί Κάκκαβα. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Εκτός τηλεοπτικού «αέρα» θα βρίσκεται πλέον η εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Εδώ TV» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Η είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 24 Μαρτίου, με την παρουσιάστρια του προγράμματος να κάνει μία μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση αναφορικά με τη λήξη του πρότζεκτ.

Όπως αναφέρει, το «Εδώ TV», δεν θα προβάλλεται πλέον, ενώ οι εξελίξεις ήρθαν γρήγορα με την Ναταλί Κάκκαβα να αποχαιρετά τους τηλεθεατές μέσω της ανάρτησής της.

Το βράδυ της Τρίτης, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ανέφερε: «Αγαπημένοι μας.. Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του.. Η εκπομπή μας, Εδώ TV, ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε..

Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε από όλους εσάς, ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς..

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας μπροστά και πίσω από τις κάμερες @hrislageo @sotiriskaramintzas @teorakitzis @elenasotiropoulou4 @ioanna_kommata @stathispouroutidis @armoutidisgiannis @violentis.kamitshss ,για την προσπάθεια που κάναμε ,για ένα άρτιο και αξιοπρεπές αποτέλεσμα..

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας, τις πλάκες μας,μτις αγωνίες, τις χαρές αλλά και τις λύπες μας..

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου,που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις..

Το αγαπήσαμε το @edotvgr και ξέρω πως και σε πολλούς από εσάς, είχε γίνει η αγαπημένη του συνήθεια.. Είμαι σίγουρη λοιπόν, πώς κάπου κάπως κάποτε θα ξανασυναντηθούμε.. Εις το επανιδείν λοιπόν... Σας αγαπάμε».

{https://www.instagram.com/p/DWRrKmyiMWc/?img_index=2}

Από τη δική του πλευρά, ο Γρηγόρης Γουντάρας, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με την Ναταλί Κάκκαβα, όπου αναφέρει: «Όλα καλά, υγεία να έχουμε και όπως λέω πάντα να είμαστε καλοί άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε για όλα».