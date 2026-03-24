Πώς υποδέχτηκε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου τους συνεργάτες της;

Το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου η Κατερίνα Καινούργιου, ξεκίνησε την εκπομπή «Super Κατερίνα» με μία ιδιαίτερη αναφορά στους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha που διανύει πλέον τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, δήλωσε ευγνώμων και τυχερή για την ομάδα τους καθώς τη στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε προχωρημένη κύηση η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε και σήμερα το «παρών», και καλωσόρισε τους τηλεθεατές λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχουμε ακόμα μέρες και όσο μπορώ και είναι εδώ οι συνεργάτες μου, είμαι από τις τυχερές».

Μάλιστα, αναφερόμενη στα μηνύματα που λαμβάνει από τις διαδικτυακές της φίλες, δήλωσε: «Και το λέω αυτό γιατί μου στέλνουν πάρα πολλές φίλες μηνύματα και με στενοχωρεί που μου λένε, Εμείς αναγκαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας γιατί πρέπει και κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας, σε ένα δύσκολο περιβάλλον».

«Μόνο ευγνώμων μπορώ να είμαι και τυχερή και εύχομαι όλες οι γυναίκες που διανύουν την εγκυμοσύνη τους, να εργάζονται σε ωραίες συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία τους», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

