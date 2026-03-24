Η ομάδα του «Super Κατερίνα» σχολίασε την δημοσίευση της Ιωάννα Τούνη στο TikTok.

Συζητήσεις προκάλεσε η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, όπου παρουσιάζεται η ίδια να χορεύει και να κάνει έναν απολογισμό των όσων έχει καταφέρει στα 32 της χρόνια.

Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer, στο βίντεο που δημοσίευσε έγραψε χαρακτηριστικά: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο, οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου, έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate σαν να παίζεις monopoly, δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπά και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7620390388188056855}

Η εν λόγω ανάρτηση έφερε πληθώρα από σχόλια, ενώ συζητήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, παρακολουθώντας το σχετικό ρεπορτάζ, δήλωσε αρχικά: «Όταν κάνεις επενδύσεις και παίζεις με το real estate σαν να είναι Monopoly, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο… πήγαινε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δώσε λίγο από το σκασμένο bank account σου».

Με τη σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε: «Αυτό μπορεί να το κάνει και να μην το ξέρεις (σ.σ να βοηθάει άνθρωπος). Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που βοηθάει και δεν το λέει και κόσμος που θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του».

Και συνέχισε σχολιάζοντας την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Μπράβο της σε όλα, αυτοδημιούργητη, επιτυχημένη σε όλα, αλλά η επίδειξη πλούτου νομίζω είναι λίγο περιττή… Βέβαια τα έχει καταφέρει, δεν είναι η μόνη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο και σε άλλους τομείς που τα έχουν καταφέρει... Εγώ ξέρω επιχειρηματίες που κάνουν πολύ ωραίες κινήσεις. Και άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης τα έχουμε καταφέρει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτή την επίδειξη του πλούτου», και πρόσθεσε:

«Πάντα σκέφτομαι, σήμερα είναι κάποια πράγματα, αύριο δεν είναι. Καλά κάνεις τις καβάντζες σου και της επενδύσεις σου, αλλά δεν ξέρεις πώς τα φέρνει το αύριο», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

