Ο αείμνηστος σόουμαν ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της ηθοποιού.

Η ηθοποιός απάντησε σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι, με την ίδια να παραδέχεται οτι δεν της λείπει ο showman καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια, είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από όλους.

Στις δηλώσεις της, η Κατιάνα Μπαλανίκα ανέφερε: «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς», ανέφερε η ηθοποιός για τον αείμνηστο σόουμαν.

«Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ», μοιράζεται η ηθοποιός στις τηλεοπτικές κάμερες που κάλυψαν την εκδήλωση.

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέραμε. Δεν είχαμε καμία επαφή. Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις», είπε η Κατιάνα Μπαλανίκα.

