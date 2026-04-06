Οι δηλώσεις της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κάμερα του «Happy Day».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε η Κατιάνα Μπαλανίκα, η οποία βρέθηκε στην παρουσίαση βιβλίου της Σεμίνας Διογένη, με τίτλο «Καθ’ οδόν – 15 μονόλογοι στην αίθουσα».

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει δεχτεί ανά διαστήματα για νέα τηλεοπτικά πρότζεκτ, αλλά και στους λόγους για τους οποίους τις έχει απορρίψει.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το αν θα έγραφε βιβλίο για τη ζωή της, η ίδια απάντησε αρνητικά, λέγοντας: «Δε νομίζω ότι θα έγραφα βιβλίο για τη ζωή μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση».

Σε ό,τι αφορά την απουσία της από την τηλεόραση, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ανέφερε: «Στο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή υπάρχουν πράγματα που έχω ζήσει. Δε θα πω λεπτομέρειες. Πάντως με αγγίζει. Αγγίζει κάποιες χορδές της ζωής μου».

Τέλος, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν ενδέχεται να επιστρέψει στην τηλεόραση, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση. Αυτό δεν εξαρτάται από ‘μένα. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, αλλά δεν ήταν κάτι που ήθελα ή ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να το φέρω εις πέρας».

