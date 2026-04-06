Ο κιθαρίστας Κάρλος Περέζ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, μετά από 11 χρόνια στο πλευρό της.

Αλλαγές έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό στην επαγγελματική ζωή της Άννας Βίσση.

Η ερμηνεύτρια πριν από μερικές ημέρες, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Δήμητρα Κούστα και τη δημιουργία της δικής της δισκογραφικής. Παράλληλα, φέτος, ολοκλήρωσε τον 10ετή κύκλο της στο «Hotel Ερμού», ενώ ταυτόχρονα φέρεται να έχουν σκεπάσει σύννεφα τη σχέση της με την φίλη της, Χριστίνα Πολίτη.

Αντίστοιχα, ο κιθαρίστας της, Κάρλος Περέζ, το βράδυ της Κυριακής 6 Απριλίου, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους, ύστερα από 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πλευρό της.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη που του χάρισαν και ανανεώνει το ραντεβού με τον κόσμο από κάποια άλλη σκηνή. Παρ’ όλα αυτά, ο Κάρλος Περέζ, δεν ανέφερε τους λόγους πίσω από την λήξη της συνεργασίας τους.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση!

Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή».