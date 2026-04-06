Η μακροσκελής ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη στο Instagram μετά από τη σύλληψή της.

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας 6 Απριλίου η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, με σκοπό να μιλήσει για τη σύλληψή της, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1η Απριλίου ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση revenge porn, κρίνοντας ένοχους τους δύο κατηγορούμενους. Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής η γνωστή influencer θέλησε να διασκεδάσει, ωστόσο βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί με τον έναν εκ των δύο κατηγορούμενων.

Η ίδια, συνελήφθη για τη δημοσίευση βίντεο με τον άνθρωπο που προώθησε το επίμαχο βίντεο στο διαδίκτυο, ενώ λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

{https://www.instagram.com/p/DWyrEc2COxz/?hl=el}

Μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, μίλησε για τα όσα συνέβησαν, συμπληρώνοντας τη σκέψη της με ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχουν γυναίκες που δεν μιλάνε. Όχι γιατί δεν έχουν φωνή, αλλά γιατί ξέρουν τι θα ακολουθήσει όταν μιλήσουν…. Αμφισβήτηση, επίθεση, διασυρμός ή ακόμη και φυλάκιση!».

«Ζούμε σε έναν κόσμο που το θύμα περιμένει 9 ολόκληρα χρόνια να δικαιωθεί. Και όταν αυτό τελικά συμβαίνει, συλλαμβάνεται και περνάει αυτόφωρο επειδή τόλμησε να αποκαλύψει το όνομα του κακοποιητή του. Έναν κόσμο που οι πραγματικοί θύτες χορεύουν στα μπουζούκια ανενόχλητοι… και αντί να ζητήσουν μια συγγνώμη, προσπαθούν να στείλουν το θύμα τους φυλακή…».

«Και έτσι πολλές ιστορίες δεν θα ειπωθούν ποτέ. Πολλές γυναίκες θα μείνουν στο περιθώριο, όχι απλά γιατί ατιμάστηκαν και διασύρθηκαν, αλλά γιατί φοβήθηκαν ότι η δικαιοσύνη θα τις πληγώσει περισσότερο από την ίδια την αδικία».

«Το πιο τρομακτικό δεν είναι το έγκλημα. Είναι όταν το θύμα φοβάται να μιλήσει. Όταν η δικαιοσύνη δεν το προστατεύει».