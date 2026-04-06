Πώς σχολίασε η Βίκυ Καγιά το ενδεχόμενο να βρεθεί η Μπέττυ Μαγγίρα στο πλατό του GNTM;

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα, παραχώρησε η Βίκυ Καγιά, η οποία μίλησε για τη ζωή της εκτός τηλεόρασης.

Απαντώντας στα ερωτήματα του δημοσιογράφου παραδέχτηκε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα ήθελε να επιστρέψει στην μικρή οθόνη, ενώ μεταξύ άλλων εξέθεσε την άποψή της σχετικά με τις φήμες που θέλουν τη Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM.

Σχετικά με τη ζωή της εκτός τηλεόρασης ανέφερε: «Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση».

Και συνέχισε: «Παρά μόνο κάποια guest που ήδη τα ‘χω κάνει, που είχα πάει στο Voice, που έχω πάει στο podcast του Ανέστη. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον μου ‘ρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου».

Σε ό,τι αφορά το GNTM και το ενδεχόμενο να επιστρέψει το σόου με τη Μπέττυ Μαγγίρα, δήλωσε: «Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα! Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν».

