Η αγκαλιά του Akyla με τη μητέρα του στις Βρυξέλλες.

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Akylas στα πλαίσια του Eurovision promo tour του, όπου μαζί με το κοινό τραγούδησε για μία ακόμη φορά το «Ferto».

Ο 27χρονος καλλιτέχνης από την ημέρα που αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού, έχει ταξιδέψει σε χώρες προκειμένου να προωθήσει το τραγούδι του μέχρι να ανέβει στη μεγάλη σκηνή της Βιέννης το Μάιο.

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν ιδιαίτερο καθώς στις Βρυξέλλες, εκτός από τους Eurovision Fan, συνάντησε και με τη μητέρα του, στην οποία δεν παρέλειψε να χαρίσει μία ζεστή αγκαλιά.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, συνάντησε στο αεροδρόμιο τον Γρηγόρη Μπάκα και την κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», όπου παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με τα όσα έζησε στο ταξίδι του.

«Ήταν πανέμορφα, πάρα πολύ συγκινητικό. Είχε και πολλά παιδάκια που φώναζαν… Με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήρθε και η μητέρα μου… Ήταν πανέμορφα. Η γυναίκα είναι πολύ περήφανη και συγκινημένη. Αγχώνεται λίγο που αρρωσταίνω, μου λέει ό,τι λέει η Ελληνίδα μάνα. Θα είναι και στον τελικό. Ανυπομονούμε!».

