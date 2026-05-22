Μια συλλογή από σπάνια νομίσματα των 50 πενών με θέμα τη Beatrix Potter έχει καταχωρηθεί προς πώληση για περισσότερες από 40.000 λίρες. Η συλλογή των επτά νομισμάτων, που απεικονίζουν αγαπημένους χαρακτήρες όπως ο Peter Rabbit και η Mrs Tiggy-Winkle, είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη στο eBay.

Παρότι έχουν παραχθεί εκατομμύρια νομίσματα με θέμα τον Peter Rabbit, ορισμένοι τύποι μπορούν να προσελκύσουν σημαντικό ενδιαφέρον στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ή προέρχονται από περιορισμένες εκδόσεις. Τα χρυσά συλλεκτικά νομίσματα Beatrix Potter, όπως το 2020 Peter Rabbit Gold Proof 50p και το 2016 UK 150th Anniversary of Beatrix Potter 50p Gold Proof, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σύμφωνα με το bournemouthecho.co.uk.

Οι έμποροι τα αποτιμούν συνήθως μεταξύ 1.800 και 2.200 λιρών.

Αυτά τα χρυσά νομίσματα είναι σημαντικά ακριβότερα από τα απλά ασημένια ή τα ακυκλοφόρητα σε άριστη κατάσταση τα οποία συνήθως πωλούνται σε τιμές κάτω από μερικές εκατοντάδες λίρες. Παράγοντες όπως ο αριθμός των νομισμάτων που κόπηκαν, η κατάστασή τους, η ζήτηση της αγοράς και τυχόν σφάλματα κοπής επηρεάζουν την τιμή ενός νομίσματος. Ενώ ορισμένα νομίσματα έχουν πωληθεί σε υψηλές τιμές στο διαδίκτυο, οι ειδικοί προτείνουν οι συλλέκτες να βασίζονται στις πρόσφατες τιμές πώλησης και όχι στις τρέχουσες ζητούμενες τιμές.

Επαγγελματικές εκτιμήσεις συνιστώνται επίσης για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας ενός νομίσματος. Το Royal Mint έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι, παρότι ορισμένα νομίσματα μπορεί να έχουν αξία, πολλές αγγελίες αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των πωλητών και όχι την εγγυημένη αξία αγοράς.

Η συλλογή Beatrix Potter έχει γίνει μία από τις πιο περιζήτητες σειρές ανάμεσα στους συλλέκτες νομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Συνοψίζοντας, ενώ ένα νόμισμα των 50 πενών με θέμα τη Beatrix Potter μπορεί μερικές φορές να αξίζει σημαντικά ποσά, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την πραγματική του αξία. Οι υποψήφιοι αγοραστές και συλλέκτες καλούνται να είναι ενημερωμένοι και προσεκτικοί όταν συμμετέχουν σε διαδικτυακές δημοπρασίες και συναλλαγές.