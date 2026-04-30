Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, παρέχοντας την πρώτη επίσημη εκτίμηση για το κόστος της σύγκρουσης.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του Ντόναλντ Τραμπ θα δώσουν δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή, οι Δημοκρατικοί προηγούνται στις δημοσκοπήσεις και προσπαθούν να συνδέσουν τον μη δημοφιλή πόλεμο στο Ιράν με το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο Τζουλς Χερστ, που ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, δήλωσε στους νομοθέτες της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε για πυρομαχικά.

Ο Χερστ δεν διευκρίνισε τι περιλαμβάνει αυτή η εκτίμηση κόστους ούτε αν λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα έξοδα για την ανοικοδόμηση και επισκευή των στρατιωτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση.

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο επικεφαλής Δημοκρατικός στην Επιτροπή, απάντησε στον Χερστ: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί ρωτάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και κανείς δεν μας είχε δώσει τον αριθμό.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κόστος των 25 δισεκατομμυρίων είναι ίσο με ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό της NASA για φέτος.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς το Πεντάγωνο κατέληξε στο ποσό αυτό, δεδομένου ότι πηγή είχε δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα πως η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμούσε ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πόσα θα πληρώνατε;»

Ο Αμεrικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος είναι δικαιολογημένο, δεδομένου του στόχου των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Πόσα θα πληρώνατε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα; Πόσα;» ρώτησε ο Χέγκσεθ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και οι δύο πλευρές διατηρούν αυτή τη στιγμή μια εύθραυστη εκεχειρία. Το Πεντάγωνο έχει στείλει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας τριών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Λίγα ζητήματα επηρεάζουν τόσο έντονα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους όσο οι αυξήσεις των τιμών, και η τελευταία άνοδος του πληθωρισμού ανησυχεί στελέχη των Ρεπουμπλικανών για τις προοπτικές του κόμματός τους πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, που θα καθορίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πιθανώς της Γερουσίας.

Οι διαταραχές στις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της βενζίνης και των γεωργικών προϊόντων - π.χ. λιπάσματα - προσθέτοντας επιπλέον πίεση στα νοικοκυριά.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ την Τρίτη έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει δεχθεί πλήγμα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν - από 36% στα μέσα Απριλίου και 38% στα μέσα Μαρτίου - σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Με πληροφορίες από Reuters