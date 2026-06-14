Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00. Η κατάθεση δελτίων είναι μέχρι τις 21:30.

Νέα κλήρωση του τζόκερ έχουμε απόψε στις 22:00 με τους νικητές της πρώτης κατηγορίας να μοιράζονται 1,7 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας το τζόκερ δίνει από 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.