Τι αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς για τη φιλία της Άννας Βίσση και της Χριστίνας Πολίτη.

Σύννεφα φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη φιλία της Άννας Βίσση και της Χριστίνας Πολίτη με τις δύο γυναίκες να μην έχουν πλέον επικοινωνία.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου και τις πληροφορίες που μοιράστηκε στον αέρα της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου, οι δύο γυναίκες έκαναν unfollow η μία την άλλη στο Instagram.

Η δημοσιογράφος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα έλεγα ότι μένουμε μόνο στο unfollow. Υπάρχει μία ρήξη στις σχέσεις των δύο γυναικών που συνδέονται με μία φιλία 30 ετών και με μία κουμπαριά, γιατί η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι πλέον, αυτές οι δύο γυναίκες, δεν ανταλλάσσουν ούτε γεια, από ότι λένε οι πληροφορίες μου, πέρα από το unfollow».

Και πρόσθεσε: «Ο λόγος φαίνεται πως είναι η νέα φιλία που έχει μπει στη ζωή της Άννας Βίσση, εννοώ τη φιλία που έχει, και επαγγελματική αλλά και προσωπική, με τη Δήμητρα Κούστα, που εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει το ελεύθερο, δεν είναι μόνο η Χριστίνα Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ζήλεψε τη φιλία, νομίζω ότι μπαίνει φραγή στις παλιές φιλίες της Άννας Βίσση».

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, ο Κώστας Φραγκολιάς θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο και να μοιραστεί τις πληροφορίες που ο ίδιος έχει για τη σχέση των δύο γυναικών: «Εγώ ξέρω ότι σε μία από τις εμφανίσεις της Άννας, πήγε η Χριστίνα Πολίτη να ανέβει στο καμαρίνι, και δεν της επετράπη η είσοδος. Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό».

