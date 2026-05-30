Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Σε αυτόν τον ορεινό και πανέμορφο τόπο οι κάτοικοι κάνουν μια δραματική έκκληση: «Ερημώνουμε».
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκρίνοντας:
- Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης.
- Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.
- Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.
