Όσα ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη για τη ζωή στην Πορτογαλία. Οι σκέψεις για το επόμενο βήμα στη σχέση της.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Ελένη Βουλγαράκη, όπου μίλησε για τη ζωή της στην Πορτογαλία, το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αλλά και για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Σε ό,τι αφορά τη ζωή στην Πορτογαλία, αποκάλυψε ότι δεν έχει καταλάβει ιδιαίτερη διαφορά: «Δεν υπάρχει νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία. Υπάρχει και η Πορτογαλία, υπάρχει και η Ελλάδα, οπότε, ναι. Πάνω-κάτω τα ίδια, διαφορετικές συνθήκες. Καταπιανόμαστε με διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι όλα ωραία και ευχάριστα. Έχω ακόμη… είμαι σε καλό δρόμο. Έχω μια δυσκολία, τουλάχιστον με κάποιες υπηρεσίες που προσπάθησα εγώ να συνεννοηθώ. Αλλά εντάξει, τη βρίσκω την άκρη μου, με το ChatGPT… Το ChatGPT με έχει σώσει», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, μίλησε για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε έναν νέο πρότζεκτ. Όπως εξήγησε υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να αναλάβει έναν συγκεκριμένο ρόλο:

«Δεν μπορώ να ακολουθήσω σίγουρα ένα καθημερινό πρόγραμμα. Αλλά το Σαββατοκύριακο είναι κάτι που θα μπορούσα… να συζητήσω και να συμφωνήσω υπό συνθήκες. Μαγνητοσκοπημένα, ηχογραφημένα, κατάλαβες; Ψάχνω, ψάχνω τέτοια πράγματα. Έρχονται, έρχονται πράγματα και κουμπώνουνε. Όλα καλά θα πάνε… είμαι αισιόδοξη. Συζητάω κι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Έχω συμφωνήσει και με κάποια, έτσι, ωραία πράγματα. Όχι απαραίτητα τηλεοπτικά, κατάλαβες; Γενικά, κάνω πολύ ωραίες κουβέντες, είμαι πολύ χαρούμενη… και πολύ ευγνώμων!».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σχέση της με το Φώτη Ιωαννίδη και το ενδεχόμενο να κάνει το επόμενο βήμα, δήλωσε: «Όποιος έχει μια σοβαρή και καλή σχέση βλέπει μελλοντικά! Τώρα εντάξει… Θα δούμε. Όλα είναι στο πρόγραμμα!».

