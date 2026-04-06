Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Snik.

Την Πέμπτη 2 Απριλίου μέσα από μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Snik, έκανε γνωστή την είδηση ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μέσα από τις δηλώσεις που είχε παραχωρήσει στην κάμερα τις εκπομπής «Το πρωινό» είχε αποκαλύψει ότι με τη σύντροφό του περιμένουν κοριτσάκι, ενώ έκανε γνωστό ότι αναμένεται να παντρευτούν.

Το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου, μιλώντας στο «Πρωινό», περιέγραψε την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη του, ως την καλύτερη της ζωής του.

«Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου νομίζω. Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που της μίλαγα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στο ασφαλές περιβάλλον μας. Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αποκάλυψε ότι με την σύντροφό του Μάρτα Αχαρονιάν, έχουν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Έχουμε παντρευτεί στο δημαρχείο. Τον θρησκευτικό γάμο θα τον κανονίσουμε αργότερα. Έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας για την κόρη μας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κανένας μήνας γι' αυτό. Μέχρι τότε, μπέμπα».

