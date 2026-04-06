Η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα και τα «έσπασαν» με το «Jalla».

H Antigoni Buxton με το τραγούδι «Jalla», είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 και μαζί με την Ελένη Φουρέιρα χόρεψαν στους ρυθμούς του κομματιού.

Τόσο το τραγούδι, όσο και η ερμηνεύτρια έχουν αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, ήδη από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του «Jalla».

Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει η ίδια, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού, είναι ένα από τα παιδικά της όνειρα που πλέον έχει την ευκαιρία να βιώσει.

Έτσι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Antigoni βρέθηκε στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα με τις δύο γυναίκες να τραγουδούν και να χορεύουν στους ρυθμούς του «Jalla», βάζοντας τους θαμώνες στους ρυθμούς της Eurovision 2026.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ελένη Φουρέιρα, το 2018, είχε χαρίσει στην Κύπρο τη 2η θέση στην τελική κατάταξη του διαγωνισμού ερμηνεύοντας το «Fuego».