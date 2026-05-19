Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που εντοπίζεται σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της πρωτεύουσας. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Tι γίνεται σε Αγιο Δημήτριο, Αλιμο και Γλυφάδα

Λόγω της οσμής, αναστάτωση προκλήθηκε και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε εκκένωση του Δημαρχείου και ήταν έτοιμος να πράξει το ίδιο και με σχολεία της πόλης καθαρά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις που επίσης έλαβε η δημοτική Αρχή από την Πυροσβεστική και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, σταμάτησαν τις όποιες αρχικές αποφάσεις.

«Ήμασταν έτοιμοι να εκκενώσουμε σχολεία, γιατί η μυρωδιά άρχισε να γίνεται πολύ έντονη, όμως ήρθαν οι διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου κι έτσι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται σε αναμονή νέας ενημέρωσης.

Στάση αναμονής και από τη δημοτική Αρχή του Αλίμου, καθώς ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μας είπε: «Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι φορείς μας ενημερώνουν ότι δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια. Είμαστε σε επιφυλακή και περιμένουμε οποιαδήποτε νέα ενημέρωση».

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Ακόμη, σε επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία. Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου διενεργούν και συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει (σ.σ. ένδειξη για) διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, ενώ επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq - Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Enaon: Καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου -Τι έδειξαν οι εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το παραλιακό μέτωπο

Η εταιρεία Enaon, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν αναφορές πολιτών για έντονη οσμή, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν κλήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ αυτών η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και ευρύτερα παραλιακά σημεία, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα.

Όπως διευκρινίστηκε μέχρι τη στιγμής δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι τόσο στις υποδομές του δικτύου όσο και με ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προληπτικά για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή άλλων ενδείξεων παρουσίας αερίου.

Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι ενίσχυσε το προσωπικό πεδίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό κλήσεων από πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στις περιοχές όπου αναφέρθηκε το φαινόμενο. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να συνδέει την οσμή με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε ερώτηση για την πιθανή προέλευση της οσμής, εκπρόσωπος της Enaon ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χωρίς τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Όπως σημειώθηκε, αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς τότε να διαπιστωθεί σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας.