Οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Αναφορές αυτήν την ώρα για οσμή αερίου και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονη οσμή αερίου καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, στα νότια προάστια του νομού της Αττικής και συγκεκριμένα σε Νέα Σμύρνη, Άλιμο, Άγιο Δημήτριο και Καλλιθέα .

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες από την πυροσβεστική για την προέλευση της οσμής ενώ έχει κινητοποιηθεί και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ελεγχθεί από που προέρχεται η οσμή.

Δεκάδες κλήσεις από πολίτες

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Όπως τονίζεται, άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.