Σε εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής προχώρησαν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή Enaon EDA, με αφορμή τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του διαχειριστή, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο, ούτε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που να μπορεί να συνδέεται με το φαινόμενο. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του δικτύου, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές από πολίτες.

Το φαινόμενο της οσμής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους περιοχών όπως ο Πειραιάς, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, η Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο, ενώ αναφορές υπάρχουν και από πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας. Παρά την κινητοποίηση πολιτών και τις κλήσεις προς τις αρχές, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη εστία διαρροής.

Η Enaon EDA τονίζει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και ότι το δίκτυο παραμένει ασφαλές, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες πιθανές αιτίες για την προέλευση της οσμής, πέρα από το σύστημα διανομής φυσικού αερίου.