Μαχητικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε σήμερα drone στην Εσθονία, που φαίνεται να ήταν ουκρανικής προέλευσης, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της βαλτικής χώρας Hanno Pevkur στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Delfi, στο πιο πρόσφατο περιστατικό μιας σειράς παραβιάσεων εναέριου χώρου στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία.

Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν παρεκκλίνει και εισέλθει στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης αυτών των παραβιάσεων.

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Reuters