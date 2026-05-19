Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον. Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο Τραμπ.

Εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα από το νησί Κεσμ προέρχονταν από την εξουδετέρωση μη εκραγέντων εχθρικών πυρομαχικών.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ