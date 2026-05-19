Το προεδρείο της Βουλής επιχείρησε επανειλημμένα να επαναφέρει την τάξη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περιορίσει την ένταση που επικρατούσε στην αίθουσα.

Κόκκινο χτύπησε η ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να εξαπολύει σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατά δικαστικών λειτουργών και του προεδρείου της Βουλής, ενώ από τα πυρά της δεν διέφυγαν ούτε το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.

Στο επίκεντρο της επίθεσης βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που δεν βρισκόταν στην αίθουσα, καθώς η μία περίπτωση για την άρση ασυλίας της αφορούσε μήνυση του ίδιου εναντίον της.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τον χαρακτήρισε «φασίστα», υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πίσω από μια – όπως ανέφερε – «στημένη άρση ασυλίας», με τη συνδρομή του αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Γεωργαντά, του οποίου αμφισβήτησε ανοιχτά τη νομιμοποίηση να προεδρεύει της διαδικασίας και ζήτησε την εξαίρεσή του.

«Ο κ. Γεωργαντάς όχι μόνο προεδρεύει σήμερα, αλλά έστησε και όλη την ιστορία αυτών των δήθεν άρσεων ασυλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας με ειρωνικό τρόπο φωτογραφία του αντιπροέδρου της Βουλής και τον υπουργό Υγείας εντός της αίθουσας, με τον Γιώργο Γεωργαντά να της ζητά να μην ποινικοποιεί τα γενέθλιά του. «Τώρα μας λένε ότι τα φιλιά ήταν αναδρομικά για γενέθλια μιας εβδομάδας πριν», απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα κυβερνητικά έδρανα.

Μάλιστα, με την έναρξη της διαδικασίας, ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης ισχυριζόμενη ότι κατά την επεξεργασία των υποθέσεων στην επιτροπή Δεοντολογίας υπήρξε θύμα «κακοποιητικής συμπεριφοράς» και «τραμπουκισμών» από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και βουλευτές της ΝΔ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε και εναντίον βουλευτών της ΝΔ λέγοντας: «Αυτά δεν τολμάτε να τα πείτε στον αρχηγό σας, γιατί σας ακούει. Δεν εννοώ ότι σας ακούει όταν είναι εδώ. Εννοώ ότι σας ακούει μέσω των υποκλοπών κύριοι».

Το προεδρείο της Βουλής επιχείρησε επανειλημμένα να επαναφέρει την τάξη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περιορίσει την ένταση που επικρατούσε στην αίθουσα.

Σφοδρή κριτική άσκησε η κ. Κωνσταντοπούλου και στον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να εισαγάγει προς συζήτηση μόνο τη μήνυση του υπουργού Υγείας, αφήνοντας εκτός τις δικές της μηνύσεις εναντίον του αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών.

Η ίδια επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ότι πρόκειται για «στημένη» διαδικασία, δηλώνοντας: «Αντιλέγω σε αυτήν τη διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από έναν φασίστα».

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας είχε καλέσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανασκευάσει, με εκείνη – όπως είπε – να τον αποκαλεί «κότα».

«Ενίοτε και οι κότες έχουν δικαιώματα», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και για τις δύο υποθέσεις.