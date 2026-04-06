Την άποψή του εξέφρασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα όσα ακούγονται γύρω από το όνομα της Άννας Βίσση.

Μια ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το απόγευμα της Δευτέρας 6 Απριλίου, όπου μέσα από ένα βίντεο εκφράζει την προσωπική του άποψη σχετικά με τα όσα ακούγονται γύρω από το όνομα της Άννας Βίσση.

Η καλλιτέχνιδα, το Σαββατοκύριακο, ολοκλήρωση και την τελευταία της εμφάνιση στο Hotel Ermou, ενώ παράλληλα φημολογείται ότι έχει έρθει σε ρήξη με την φίλη της Χριστίνα Πολίτη.

Αντίστοιχα, το βράδυ της Κυριακής, ο κιθαρίστα της, ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας του με την τραγουδίστρια, ενώ η ίδια, έχει ανακοινώσει την συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Σχετικά με όλα αυτά, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, θέλησε να εκφράσει την προσωπική του άποψη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Και επειδή σήμερα δεν είχαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, εγώ καθόμουν να χάζευα λίγο, έκανα διάφορες δουλειές. Και χάρηκα πάρα πολύ με την ανακοίνωση της Άννας Βίσση για το ΟΑΚΑ 26 Σεπτέμβρη. Περίμενα να βγει το presale για να προλάβω να πάρω, γιατί το βλέπω για ακαριαίο sold out. Τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση εγώ στο μυαλό μου έτσι όπως τα είδα, σαν μία συντονισμένη ενέργεια κάπως να πλήξουμε, ρε παιδί μου, την Άννα Βίσση;»

«Μία η πρώην κολλητή που έγινε το unfollow, που το είδαμε σε πρωινή εκπομπή, που λέει ότι η ρήξη στη σχέση ήρθε γιατί η καινούργια κολλητή της Άννας Βίσση και συνεταίρος την απομάκρυνε εξαιτίας της, τις παλιές της φίλες; Αυτό τι είδους ρεπορτάζ μπορεί να είναι;»

Και συνέχισε λέγοντας: «Και μετά υπήρχε και ότι το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, παραπροηγούμενο κάπου πήγε και δεν την άφησαν να μπούνε, το καμαρίνι. Και προφανώς αυτά για να τα ξέρει κάποιος, κάποιος τα λέει. Οπότε αυτό μου κάνει μία ότι να σας τα πω ρε παιδιά, να τα πείτε».

«Μετά ο κιθαρίστας, φοβερός, αποχώρησε και ευχαρίστησε όλους… εκτός από την ίδια την Άννα Βίσση. Μετά βγαίνουν διάφοροι. Μου κάνει λίγο μία… πάμε να λίγο να καπηλευτούμε, να χτυπήσουμε την Άννα Βίσση τώρα στη στιγμή της τη μεγάλη; Μία απ’ τις μεγάλες της στιγμές. Δεν νομίζω ότι ρίχνουν τέτοια πράγματα».

Κλείνοντας τόνισε: «Αλλά μου κάνουν ύποπτα λίγο. Δεν ξέρω. Εμένα μόνο; Εγώ μόνο περιμένω να ανακοινώσει και το δεύτερο ΟΑΚΑ για να προλάβουμε να πάμε».

Μάλιστα, στη λεζάντα του βίντεο, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα έγραψε χαρακτηριστικά: «Τι έγινε ρε παιδιά; Ποιούς... πόνεσε η απόλυτη η Άννα η Βίσση η νάμπερουαν και προσπαθούν να την χτυπήσουν ύπουλα; Ψαχτείτε λίγο καλύτερα ρέεεει ΟΑΚΑ λέμε και θα κλαίμε».

Στην ανάρτησή του δεν δίστασε να προσθέσει και το δικό της σχόλιο η Άννα Βίσση, αφήνοντας μία κόκκινη καρδιά.