Από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε ωστικό κύμα το οποίο θρυμμάτισε την γυάλινη πρόσοψη.

Έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο της Κύπρου, στο οποίο είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Happy Day, γύρω στις 3 τα ξημερώματα ο δράστης φαίνεται να τοποθέτησε και να πυροδότησε με πυροκροτητή τον εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος στην είσοδο γνωστού κέντρου δεξιώσεων στην Λευκωσία. Από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε ωστικό κύμα το οποίο θρυμμάτισε την γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και μέλη του κλάδου πυροτεχνουρχών. Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος του ALPHA της Κύπρου, ο ιδιοκτήτης ανέφερε στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές πως δεν υποψιάζεται κανέναν και ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

