Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε μία άκρως τρυφερή ανάρτηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα», διανύει πλέον τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ μέσα από την εκπομπή της μοιράζεται με τους τηλεθεατές της στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και ορισμένες από τις ανησυχίες της.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, αναμένεται να φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ενώ πλέον φαίνεται ότι μετρούν αντίστροφα μέχρι την ημέρα της γέννησης.

Το βράδυ της Δευτέρα, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τρεις τρυφερές φωτογραφίες, όπου απεικονίζεται η ίδια, γράφοντας στη λεζάντα της τα πιο έντονα συναισθήματά της: «Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου».

