Ο Akylas συνάντησε τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen και τα «έσπασαν» με το «Ferto».

Ο Akylas συνεχίζει το δυναμικό Eurovision promo tour του, δίνοντας το «παρών» σε ευρωπαϊκές σκηνές βάζοντας στους ρυθμούς του «Ferto» τους φαν του θεσμού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του για να βρεθεί στη σκηνή της Βιέννης, ενώ συνάντησε και ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, τους εκπρόσωπους της Φινλανδίας.

Ο Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius, συμμετέχουν με το τραγούδι «Liekinheitin», έχοντας κατακτήσει υψηλές θέσεις στον πίνακα των προγνωστικών.

Στα πλαίσια της προώθησης του «Ferto» ο Akylas βρέθηκε στη Φινλανδία όπου συνάντησε τους εκπροσώπους της και χόρεψαν στους ρυθμούς του «Ferto».

