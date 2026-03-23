Ο Άρης Κόντος, που συνεργάστηκε με τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό».

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον χολιγουντιανό σταρ, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ήταν ιδιαίτερα φιλικός και βοηθητικός μαζί του.

Όπως τόνισε, ο Μπραντ Πιτ είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, υποστηρικτικός προς την κινηματογραφική του κόρη και ευγενής με το συνεργείο παραγωγής.

Άρης Κόντος: Όσα αποκάλυψε ο σωσίας του Μπραντ Πιτ για τη συνεργασία τους

Αρχικά, ο Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο, αποκάλυψε ότι από την εφηβεία του είχε αντιληφθεί την ομοιότητα με τον χολιγουντιανό σταρ, χωρίς ωστόσο να προσπαθεί να «αντιγράψει» τις στιλιστικές του επιλογές.

Παράλληλα, μιλώντας για τη συνεργασία τους τόνισε: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος ο Μπραντ Πιτ... Είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός. Με έμενα έκανε πλάκα. Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Μπραντ Πιτ».

Με αφορμή τη συζήτηση εστίασε στη δυσκολία των γυρισμάτων: «Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά όταν κάναμε διάλειμμα μισή ώρα έφευγε για να μάθει τα λόγια. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα».

Στη συνέχεια, ο Άρης Κόντος, δήλωσε ότι στον Μπραντ Πιτ άρεσε η Ελλάδα, όμως δεν περίμενε ότι θα έκανε τόσο κρύο: «Του Μπραντ του άρεσε η Ελλάδα αλλά δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν εκεί για να ζεσταθεί. Δεν ξέρω πού έμενε...».

Σε ό,τι αφορά την αμοιβή του για τη συμμετοχή του στην διεθνή παραγωγή, ανέφερε: «Αμείφτηκα καλά για αυτή τη συμμετοχή μου στην ταινία. Εγώ πληρωνόμουν κάθε εβδομάδα. Ήταν χολιγουντιανή παραγωγή».

Τέλος, αναφέρθηκε στην σύντροφο του Μπραντ Πιτ, την οποία είδε σε μερικά γυρίσματα: «Η κοπέλα του ήταν πολύ γλυκιά, χαμογελαστή και απλή. Την είχα δει 2-3 φορές στα γυρίσματα... Σε τέτοιο περιβάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά για τη σχέση τους. Ήταν πολύ εντατικά τα γυρίσματα. Ήταν πολύ όμορφη, πιο όμορφη από κοντά. Κι αυτός μαζί της ήταν μια χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνούς φήμης ηθοποιός, παρέμεινε στην Ελλάδα για περίπου έναν μήνα, πραγματοποιώντας γυρίσματα στη Ύδρα, τη Νέα Μάκρη, τη Χαλκίδα, το Μενίδι και στην Πεντέλη.