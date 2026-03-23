Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για την επιστροφή της στο «Super Κατερίνα» μετά τη γέννηση της κόρης της. Επιστρέφει με τον τελικό της Eurovision.

Στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της αναμένεται να μπει μέσα στις επόμενες ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια του Alpha, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους τηλεθεατές της, στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και ορισμένες ανησυχίες της.

Πριν από λίγο καιρό, είχε αποκαλύψει ότι την Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα βρίσκεται στην εκπομπή καθώς θα ήθελε να ξεκουραστεί λίγες ημέρες πριν από τον ερχομό της κόρης της. Αντίστοιχα, το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, στον αέρα της εκπομπής, αποκάλυψε ότι αναμένεται να επιστρέψει στη δουλειά την ίδια χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί και ο τελικός της Eurovision στη Βιέννη.

Με αφορμή το ρεπορτάζ σχετικά με τον τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία; Θα τα δούμε όλα παρέα, θα είμαι και σπίτι να τα χαζεύω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha3cbw5xush?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στην έναρξη της εκπομπής, δεν δίστασε να αποκαλύψει στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της ότι έχει δυσκολέψει η καθημερινότητά της όσο η εγκυμοσύνη προχωράει:

«Εδώ, τι κάνετε; Καλή εβδομάδα, εδώ είμαι ακόμα. Δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα. Θα προσπαθήσω η αλήθεια είναι. Σήμερα ήταν η πιο δύσκολη ημέρα μου. Λέω δεν… δυσκολεύομαι πολύ. Είναι η τελευταία ευθεία που λέμε, οπότε είναι λίγο που δυσκολεύομαι. Όσο αντέξω, μπορεί και να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω. Αλλιώς εδώ μετά έχω τους καλύτερους και θα σας κάνουν παρεούλα. Καλή εβδομάδα να πω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dha065akaiyx?integrationId=40599y14juihe6ly}