Η συγκινητική έκπληξη των γονιών του και η αντίδρασή του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ποδαρικό στην εκπομπή «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, ο επιτυχημένος δημιουργός αναφέρθηκε σε καθοριστικούς σταθμούς της ζωής του. Μεταξύ άλλων, «επέστρεψε» στην κουζίνα του πατρικού του σπιτιού, όπου είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα του την επιθυμία του να βοηθήσει πολλά παιδιά μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του Γιώργου Καπουτζίδη μίλησαν για εκείνον, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στον καλλιτέχνη, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh8sjnhlefc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο Γιώργος ήταν ένα πανέξυπνο και πολύ χαρισματικό παιδί. Του άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος αλλά έχω ήθελα να μπει στη νομική. Την πρώτη φορά που είδα τις “Σαββατογεννημένες” ένιωσα μια σιγουριά για τον Γιώργο. Εγώ δεν του έκανα σχόλια για καμία σειρά, παρόλο που σε κάποιες από αυτές με σατίριζε. Σε αγαπώ πολύ και είμαι περήφανη για εσένα», είπε η μητέρα του ηθοποιού, Ευανθία.

«Τους αγαπώ πολύ τους γονείς μου, νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να μεγαλώσεις παιδιά. Πολύ υπεύθυνο και το κάνουν με φοβερή υπευθυνότητα και αγάπη και οι δυο. Με προστάτευσαν από πολλά πράγματα. Θυμάμαι πως είχα πει στη μητέρα μου, λίγο πριν ξεκινήσω να γράφω τις “Σέρρες”, ότι έσκαγα σε κάποια φάση για το ότι δεν μπορούσα να εκφράσω ποιος είμαι, το τι είμαι, το ποιον αγαπάω. Είναι μια φοβερή καταπίεση την οποία την υφίστασαι και δεν ξέρεις γιατί», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και πρόσθεσε: «Ενώ στους γονείς μου είχα μιλήσει από το 1995, είπα στη μαμά μου πως “θα μπορούσα να ‘χα πει και να ‘χα κάνει περισσότερα πράγματα και να βοηθήσω πολλά παιδιά αλλά δεν το κάνω μόνο και μόνο για να μη φέρω εσάς σε δύσκολη θέση”. “Να πεις ότι θέλεις, αφού θέλεις να βοηθήσεις ανθρώπους” μου είπε η μαμά μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh97koohwd55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αμέσως μετά ακολούθησε ένα μικρό βίντεο με τα τρυφερά λόγια του πατέρα του, ο οποίος είπε: «Όλη την ημέρα ήμουν μαζί του γιατί η μητέρα του ήταν δασκάλα και ήταν στο σχολείο. Είμαι τρομερά υπερήφανος που είχα την τύχη να είμαι ο πατέρας του. Εγώ απλώς του έδωσα το όνομα, αυτός που τα έδωσε όλα. Αγόρι μου γλυκό είσαι η ζωή μου και μέρα νύχτα είσαι στη ψυχή και στη καρδιά μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στη ζωή μου. Να είσαι καλά και να σε καμαρώνω».

«Αχ Θεέ μου... Νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να είσαι γονιός, νιώθω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να δίνεις αγάπη και να καθοδηγείς έναν άνθρωπο στον κόσμο. Όταν λέω να ‘σαι γονιός, δεν το λέω μόνο για το παιδί που γέννησες αλλά για οποιοδήποτε παιδί έχεις. Μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να γίνεις γονιός και εγώ είμαι τυχερός που είχα αυτούς τους δυο γονείς, που το πρώτο τους μέλημα ήταν να δώσουν αγάπη. Δεν έψαχναν έναν τρόπο να εκπληρωθεί το δικό τους όνειρο», κατέληξε ο Γιώργος Καπουτζίδης.