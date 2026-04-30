Η νέα φωτογραφία της Ελίζαμπεθ Ελέτσι με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνης της με έναν ιδιαίτερα τρυφερό και ρομαντικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στην αγκαλιά του συντρόφου της με φόντο την παραλία, όπου διαγράφεται η σιλουέτα της και η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Μέσα από τη λεζάντα της, εξέφρασε μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων την ανυπομονησία της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

{https://www.instagram.com/p/DXhLWQXjUw9/?img_index=1}

Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 30 Απριλίου, έκανε μία νέα ανάρτηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία νέα ολόσωμη φωτογραφία που τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τους ακόλουθούς της στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα απ την καρδιά μου για τις όμορφες καθημερινές σας ευχές! Με συγκινείτε πολύ… Έχετε πολλές απορίες και με ρωτάτε πολλά για το όμορφο αυτό θαύμα που μας έχει συμβεί με τον σύζυγό μου και θέλετε να τα πούμε όλα, όπως τα λέμε πάντα… Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες όταν θα χαλαρώσω… λίγες μέρες ραστώνης για να απολαύσω τις ιερές αυτές στιγμές εγκυμοσύνης μου και θα επανέλθω…

Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ».