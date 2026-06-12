Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Τη δυνατότητα να καταγγέλλουν εύκολα και με ασφάλεια περιστατικά διαφθοράς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οδήγησης αποκτούν πλέον οι πολίτες, μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής που θέτει σε λειτουργία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών για περιπτώσεις όπως απαίτηση ή προσφορά χρηματισμού («φακελάκι»), πιέσεις από εξεταστές, σχολές οδηγών ή μεσάζοντες, εκφοβισμό υποψηφίων ότι δεν θα περάσουν την πρακτική εξέταση χωρίς χρηματική συναλλαγή, καθώς και κάθε άλλη αθέμιτη πρακτική που σχετίζεται με τη διαδικασία χορήγησης άδειας οδήγησης.

Για την υποβολή της καταγγελίας, ο πολίτης συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα στην οποία δηλώνει το είδος του περιστατικού, την Περιφέρεια και το εξεταστικό κέντρο όπου συνέβη, την ημερομηνία του συμβάντος και περιγράφει αναλυτικά όσα έγιναν, αναφέροντας εφόσον το επιθυμεί τους εμπλεκόμενους εξεταστές ή τη σχολή οδηγών. Παράλληλα, μπορεί να επισυνάψει φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα αρχεία που ενισχύουν την καταγγελία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Στην πρώτη περίπτωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων, ενώ στη δεύτερη τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της διερεύνησης και προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Μετά την υποβολή, η καταγγελία δεν δημοσιοποιείται αλλά διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όπως η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί.

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Η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταγγελιών διαφθοράς στις εξετάσεις οδήγησης αποτέλεσε την τελευταία απόφαση που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπό την ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, πριν εκλεγεί νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.