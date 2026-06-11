Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον Χάρη Δούκα.

«Όταν θα υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024 (σ.σ.: «παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστώσα»), να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα».

Την σαφή αυτή προειδοποίηση απηύθυνε την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης με στόχο ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα.

Την ίδια όμως στιγμή ο Νίκος Παπανδρέου όχι απλώς είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τις συμμαχίες του κόμματος μετά τις εκλογές. «Μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση» είπε χαρακτηριστικά.

Σαφώς και ο Νίκος Παπανδρέου δεν μπορεί να διαγραφεί. Στόχος, όπως είπαμε, είναι ο Χάρης Δούκας που για πολλούς πρέπει να εξωθηθεί να βγει εκτός ΠΑΣΟΚ...

Β.Σκ.