Κοινή εταιρεία από ΔΕΗ και Dimand για την ανάπτυξη γραφειακού συγκροτήματος στη Μεσογείων, οι ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, ο GIO και η Future Billionaires Group και η ατάκα Γιούνκερ που έκλεψε την παράσταση στο δείπνο του Eurogroup

Ανεξέλεγκτες οι αυξήσεις ασφαλίστρων

Βαρύτατες ευθύνες αποδίδονται στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για το γεγονός ότι ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίστρων υγείας της ΕΛΣΤΑΤ εξακολουθεί να μην έχει καταρτιστεί, 18 μήνες μετά τη νομοθέτησή του και έξι μήνες μετά την προβλεπόμενη έναρξη εφαρμογής του. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίζουν να προχωρούν σε αυξήσεις ασφαλίστρων χωρίς να λειτουργεί ο θεσμικός μηχανισμός που είχε σχεδιαστεί για να αποτελέσει αντικειμενικό σημείο αναφοράς και να προστατεύσει τους ασφαλισμένους από υπέρμετρες αναπροσαρμογές.

Η καθυστέρηση δεν αποδίδεται σε τεχνικές δυσκολίες, αλλά στη μη έγκαιρη διαβίβαση των αναγκαίων στοιχείων από το υπουργείο Ανάπτυξης προς την ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η Στατιστική Αρχή είχε ήδη από το καλοκαίρι του 2025 προειδοποιήσει το υπουργείο πως χωρίς τα απαιτούμενα δεδομένα δεν θα ήταν δυνατή η έγκαιρη κατάρτιση του δείκτη, προειδοποίηση που, όπως υποστηρίζεται, δεν εισακούστηκε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι τα στοιχεία παραδόθηκαν τελικά προς το τέλος του 2025, αλλά ούτε τότε ήταν πλήρη, με αποτέλεσμα, στα μέσα πλέον του 2026, ο δείκτης να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η απουσία του αφήνει, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ελεύθερο πεδίο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να καθορίζουν μονομερώς τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων, με αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν έως και το 12%, ενώ για παλαιά ισόβια συμβόλαια καταγγέλλεται ότι είναι ακόμη υψηλότερες. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 5170/2025 προέβλεπε ρητά πως η ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες συμβάσεις υγείας θα βασίζεται στον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, «με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026». Παράλληλα, με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 καθορίστηκαν οι δείκτες, οι παράγοντες και οι βάσεις δεδομένων που απαιτούνται για την κατάρτισή του. Ωστόσο, παρά το θεσμικό πλαίσιο, ο μηχανισμός δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Η μη έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων στοιχείων δεν συνιστά απλώς διοικητική ολιγωρία, αλλά παράλειψη με άμεσες οικονομικές συνέπειες για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που συνεχίζουν να επιβαρύνονται χωρίς να υφίσταται ο προβλεπόμενος μηχανισμός ελέγχου. Και αν η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θεωρούν ότι δεν έχουν ευθύνη, υπάρχει ένας απλός τρόπος να το αποδείξουν: να δοθεί στη δημοσιότητα η αλληλογραφία μεταξύ υπουργείου και ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να φανεί ποιος ζήτησε τι, πότε το ζήτησε και πότε τελικά παραδόθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία. Το βέλτιστο θα ήταν η εν λόγω αλληλογραφία να κοινοποιηθεί στη Βουλή για να καταδειχθεί ποιος ευθύνεται που οι ασφαλισμένοι υφίστανται διαρκώς επιβαρύνσεις από τις αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρά τους.

ΔΕΗ και Dimand ίδρυσαν την Powerhub Properties

Στη σύσταση της Powerhub Properties AE προχώρησαν από κοινού η ΔΕΗ και η Dimand, εγκαινιάζοντας μια νέα στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων. Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου που αφορά την ανάπτυξη σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο «Ανχη Πλέσσα Μιχαήλ», επί της Λεωφόρου Μεσογείων 211, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), με στόχο τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού κόμβου στην Αθήνα. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η Powerhub Properties θα έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων μισθώσεων και υπομισθώσεων, εκπόνησης μελετών, κατασκευαστικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων και συμβάσεων ανάπτυξης, καθώς και κάθε απαραίτητης δικαιοπραξίας που εξυπηρετεί την επενδυτική της στρατηγική. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με συναφές αντικείμενο, ίδρυσης θυγατρικών και υποκαταστημάτων, εκπροσώπησης επιχειρήσεων του κλάδου, παροχής εγγυήσεων υπέρ συνεργαζόμενων σχημάτων και συμμετοχής σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο δραστηριοποίησής της. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Powerhub Properties ανέρχεται σε 14,1 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 1.410.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Το κεφάλαιο καταβάλλεται ισομερώς από τη ΔΕΗ και τη Dimand, με αποτέλεσμα οι δύο ιδρυτές να κατέχουν από 50% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

Η συγκινητική στιγμή στο δείπνο του Eurogroup

Σε συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης το δείπνο εργασίας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, στο οποίο επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς καταγράφηκε όταν ο 72χρονος Λουξεμβούργιος πολιτικός απευθύνθηκε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντάς του με εμφανή διάθεση αναφοράς στην εποχή της ελληνικής κρίσης: «Δεν θα ήσουν εδώ εάν δεν ήμουν εγώ».

Κατά την παρέμβασή του, ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, εστιάζοντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση καλείται να κινηθεί σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και διαρκών οικονομικών μεταβολών, που απαιτούν συντονισμό, ανθεκτικότητα και κοινή στρατηγική.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ευχαρίστησε θερμά τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ για τη διαχρονική συμβολή του στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και για την πολυετή προσφορά του στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε σε κρίσιμες στιγμές για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης.

To έργο αποθήκευσης Prinos – Apollo

Την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών για το έργο Κοινού Ενδιαφέροντος «Prinos – Apollo CO2 Υπεράκτια αποθήκευση στο πεδίο του Πρίνου» καθόρισε με απόφασή του το υπουργείο Ανάπτυξης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση μίας από τις σημαντικότερες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ως ημερομηνία έναρξης της αδειοδοτικής διαδικασίας ορίσθηκε η 11η Ιουνίου 2026, μετά την αποδοχή του φακέλου κοινοποίησης και την επιβεβαίωση της ωριμότητας του έργου από τις αρμόδιες αρχές. Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία EnEarth Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία αναλαμβάνει να προχωρήσει στα επόμενα στάδια αδειοδότησης και δημόσιας διαβούλευσης.Το έργο αφορά στη δημιουργία υπεράκτιας υποδομής γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου, με στόχο τη δέσμευση και μόνιμη αποθήκευση εκπομπών CO₂ που θα προέρχονται όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Ιταλία και η Σλοβενία, μέσω αγωγών και θαλάσσιων μεταφορών.

Με βάση την υπουργική απόφαση, η εταιρεία θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να υποβάλει σχέδιο για τη συμμετοχή του κοινού και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ στη συνέχεια θα καταθέσει πλήρη φάκελο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Η περίοδος από την έναρξη της διαδικασίας έως την αποδοχή της αίτησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών. Στο χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλει ο φορέας υλοποίησης προβλέπεται ότι όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, επιτρέποντας την προώθηση ενός έργου που θεωρείται κρίσιμο για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΔΜΗΕ - Performance -Nova ICT

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης συνολικού ύψους 9,91 εκατ. ευρώ με την ένωση εταιρειών Performance Technologies – Nova ICT για την τετραετή συντήρηση των αδειών χρήσης λογισμικού Oracle, ενισχύοντας την επιχειρησιακή του συνέχεια και την αξιοπιστία των κρίσιμων πληροφοριακών του συστημάτων. Τις δύο εταιρείες εκπροσωπούν ο CEO της Performance Technologies, Διονύσης Χιντζίδης, και ο CEO της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης. Η σύμβαση αφορά την παροχή υπηρεσιών ενιαίας συντήρησης των αδειών χρήσης λογισμικού Oracle, με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς, ασφαλούς και αδιάλειπτης λειτουργίας των πληροφοριακών υποδομών που υποστηρίζουν τόσο την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Διαχειριστή. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια Oracle Universal Credits για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας υφιστάμενων και νέων εφαρμογών στο Oracle Cloud Infrastructure, ενισχύοντας τη στρατηγική αξιοποίησης τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους.

Ο GIO και η Future Billionaires Group

Στον επιχειρηματικό στίβο εισέρχεται πλέον ο πρώην παίκτης του Survivor και ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media Γιώργος (GIO) Καραντώνης, καθώς χθες προχώρησε στην ίδρυση της δικής του εταιρείας με την επωνυμία Future Billionaires Group Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Ο 28χρονος Ελληνοαμερικανός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τα viral βίντεό του και το χαρακτηριστικό του ύφος με την εναλλαγή ελληνικών και αγγλικών, κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα επενδύοντας στους τομείς της μουσικής, στο content creation και στο intellectual property management. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον ίδιο τον Γιώργο Καραντώνη. Σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικός σκοπός της είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών εσόδων, ενώ το εύρος των δραστηριοτήτων της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα. Ειδικότερα, η Future Billionaires Group προβλέπεται να δραστηριοποιείται στην ηχογράφηση και παραγωγή μουσικής, στην παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, στην παροχή υπηρεσιών marketing και δημοσίων σχέσεων, στην πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο, στη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και στη διαχείριση εμπορικών σημάτων.

Το Euronext Securities Athens

Το Euronext Securities Athens, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία του κατά τη χρήση του 2025. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 38,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 78,8% σε σύγκριση με τα 21,4 εκατ. ευρώ του 2024. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η βελτίωση της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 20,3 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) εκτινάχθηκαν στα 25 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας. Ωστόσο, η έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιοποίησε χθες το Euronext Securities Athens αναδεικνύει και μία πρόκληση που συνόδευσε την εκρηκτική αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά. Οι περιπτώσεις αποτυχίας διακανονισμού συναλλαγών αυξήθηκαν στις 1.124 από 447 το 2024, καταγράφοντας άνοδο 151,45%. Τέλος, στο μέτωπο της κανονιστικής συμμόρφωσης, το Euronext Securities Athens έχει δρομολογήσει σημαντικές δράσεις προετοιμασίας για την έγκαιρη μετάβαση στον κύκλο διακανονισμού Τ+1, με ημερομηνία εφαρμογής την 11η Οκτωβρίου 2027. Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από διαβούλευση με την αγορά και σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, έχουν γνωστοποιηθεί στα μέλη και τους συμμετέχοντες του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών στα συστήματα και τις διαδικασίες.

Το Εuronext Clearing Athens

Χθες δημοσιοποιήθηκαν και οι οικονομικές καταστάσεις της Εuronext Clearing Athens, της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις το 2025. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 24,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 55% σε σχέση με το 2024, με το 99,3% των εσόδων να προέρχεται από μετασυναλλακτικές υπηρεσίες. Τα λειτουργικά έσοδα, μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανήλθαν στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, κατά 17,3%, στα 9,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε θεαματική ενίσχυση της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) εκτινάχθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 109,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 53,94% από 41,30%, οι ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ενώ τόσο η απόδοση του συνολικού ενεργητικού όσο και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασαν εντυπωσιακή βελτίωση, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας.

Η Snappi

Η Snappi ενίσχυσε τα κεφάλαιά της κατά 10 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πιστοποιήθηκε και επίσημα στο ΓΕΜΗ. Από το συνολικό ποσό, τα 1,72 εκατ. ευρώ προστέθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα 8,28 εκατ. ευρώ καταχωρίστηκαν ως διαφορά υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Snappi ανέρχεται πλέον σε 62,2 εκατ. ευρώ. Για την αύξηση εκδόθηκαν περισσότερες από 17,2 εκατ. νέες μετοχές. Η αύξηση είχε εγκριθεί από τους μετόχους τον Μάιο και, σύμφωνα με την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, τα χρήματα καταβλήθηκαν κανονικά και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.