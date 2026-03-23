Συνεχίζει το Eurovision promo tour ο Akylas.

Στα πλαίσια του Eurovision promo tour του, ο Akylas συνεχίζει να βάζει στο ρυθμό του «Ferto» τους φαν του θεσμού.

Αυτή τη φορά ο 27χρονος καλλιτέχνης, το βράδυ του Σαββάτου 21 Μαρτίου, έδωσε το «παρών» το Nordic Eurovision Party, ένα από τα πιο γνωστά event που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Breakfast@Star» παρακολούθησε τους χαιρετισμούς στον Μητροπολιτικό Ναό με την ελληνική κοινότητα του Όσλο.

Αντίστοιχα, το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον» η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το κόκκινο σύνολο που φόρεσε στη σκηνή του Όσλο είναι δημιουργία του Δημήτρη Πέτρου.

Στα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας, παρουσιάζεται ο Akylas να ερμηνεύει το «Ferto» ξεσηκώνοντας το κοινό.

