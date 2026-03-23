Η Ρία Ελληνίδου, μίλησε για την κοινή φωτογραφία της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αγκαλιά με μία γυναίκα που πιθανολογείται ότι ήταν η Ρία Ελληνίδου.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας να την έχει στην αγκαλιά του και να τη φιλά, κρύβοντας το πρόσωπό της με το χέρι του. Ένα στιγμιότυπο που ενισχύει τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

Το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» η Ρία Ελληνίδου μίλησε στον δημοσιογράφο, Γρηγόρη Μπάκα, όπου με χιούμορ δήλωσε ότι δεν ήταν η ίδια στη φωτογραφία.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του ρεπόρτερ σχετικά με την εν λόγω φωτογραφία, δήλωσε: «Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εγώ».

Παράλληλα μίλησε για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ να είμαι καλά στα προσωπικά και στα επαγγελματικά. Αυτό δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι; Κάνουν την προσπάθειά τους να είναι ευτυχισμένοι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πραγματοποίησαν ταξίδι στην Ταϊλάνδη, με τον επιχειρηματία να δημοσιεύει κατά λάθος ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σχετικά με αυτό η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα τίποτα, δεν ήμουν εκεί».