Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρεται στην Ημέρα Ευρώπης και στη συμπλήρωση 76 χρόνων από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης.

Όπως τονίζει ο ίδιος: «Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου.

Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ».

