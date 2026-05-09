Προς πρόωρες κάλπες το φθινόπωρο, ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός.

Μια «ωραία ατμόσφαιρα» είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία με την κρίση να επιτείνεται παρά την προσπάθεια εξωραϊσμού που έγινε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Οι παρασκηνιακές προσπάθειες που επιχειρήθηκαν, κυρίως από Ντόρα Μπακογιάννη, δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα: Ο Κώστας Καραμανλής αρνήθηκε να παραστεί στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν έχω καμία σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη. Είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της» ήταν το σαφέστατο και ευκρινές μήνυμα που εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις ο πρώην πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι πως με την επιδεικτική απόφασή του να μην παραστεί στο Συνέδριο αφήνει δυο επιλογές για τις προσεχείς εκλογές στους «καραμανλικούς» που «παραμένουν πιστοί στις παρακαταθήκες του ιδρυτή της ΝΔ»: Πρώτη, να ενισχύσουν το κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς το προσεχές χρονικό διάστημα. Δεύτερο, να απέχουν από την εκλογική διαδικασία. Η αποχή άλλωστε έχει στο παρελθόν κοστίσει αρκετά στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κώστα Καραμανλή στις εκλογές του 2009, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ πολλές φορές επιλέγουν να μην λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία παρά να ψηφίσουν άλλο κόμμα. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμάται πως όχι φανερά αλλά διακριτά θα στηρίξει στις εκλογές τυχόν κόμμα Σαμαρά.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ: Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του αλλά στο παρασκήνιο προετοιμάζεται εντατικά για κάθοδο στις εκλογές. Το κυβερνών κόμμα, αν κατέβει στις εκλογές κόμμα Σαμαρά, θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο -αν δεν πετύχει κάποια εντυπωσιακή ανάκαμψη- να χάσει το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος ενώ σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα μπορέσει να εκλέξει πάνω από 82 βουλευτές με ότι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα Σαμαρά, επίσης, θα αποτελέσει διέξοδο για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχουν πιθανότητες επανεκλογής με το κόμμα τους, καθώς και σε «γαλάζιους» πολιτευτές που επιδιώκουν την εκλογή τους στο νέο Κοινοβούλιο. Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει να μην βιάζεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα καθώς δείχνει να «ελπίζει» ακόμα σε μια αλλαγή «εν πλω» ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές ή, έστω, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με άλλο πρόσωπο ως πρωθυπουργό. Σε περίπτωση «αλλαγής ηγεσίας εν πλω» της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς (εφόσον κερδίσει ο Ν. Δένδιας) θα επιστρέψει στο κόμμα ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί και ο Κώστας Καραμανλής. Αν δεν αλλάξει ηγεσία η ΝΔ εκτιμάται ότι θα κινδυνεύσει προοπτικά ακόμα και με διάσπαση, πολύ περισσότερο καθώς με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού θα επιχειρεί συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ: Η στοχοποίηση του υπουργού Άμυνας από τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει πως ξεκινά η εσωκομματική αντιπαράθεση για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Στοχοποίηση που δεν θα επιχειρούνταν αν ο πρωθυπουργός -που ήταν μάλιστα παρών στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- δεν είχε προηγουμένως δώσει το «πράσινο φως». Όλα δείχνουν πως απέναντι στον Νίκο Δένδια στη μάχη για την επόμενη μέρα θα βρεθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης και φυσικά ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον καθένα από τους τρεις να δίνουν κατά μόνας τη μάχη για την ηγεσία στον πρώτο γύρο. Ενδιαφέρον πάντως έχει πώς θα επιδράσει στην κυβερνητική συνοχή η επίθεση στον υπουργό Άμυνας. Όπως και το «Μανιφέστο» που θα παρουσιάσει στο Συνέδριο της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα (15-17 Μαΐου) ο Νίκος Δένδιας.

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ: Η απάντηση του πρωθυπουργού σε «γαλάζιο» βουλευτή στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας πως οι εκλογές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση μετά τη ΔΕΘ δείχνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζει πλέον να προετοιμάζει το έδαφος για κάλπες τον Οκτώβριο.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το Σάββατο το πρωί)