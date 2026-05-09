Τι είπε ο βουλευτής Ανατ. Αττικής- Γιατί τον κατηγορούν.

Αρκετές τοποθετήσεις βουλευτών στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόχλησαν το Μέγαρο Μαξίμου, μια όμως το εξόργισε.

Ο λόγος για την τοποθέτηση του -«Καραμανλικού»- βουλευτή της Ανατολικής Αττικής Γιώργου Βλάχου, που έθεσε μεταξύ άλλων και το θέμα των σκανδάλων.

Έκανε αναφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το πώς γίνονται τα έργα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αναφέρθηκε και στα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και επιπλέον αναρωτήθηκε: «Γιατί δεν αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή τους γονείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών»;

Πηγές του Μαξίμου κατηγορούσαν το βουλευτή ότι συντάσσεται με την ...τοξική αντιπολίτευση!

Β.Σκ.