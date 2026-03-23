Η παρουσιάστρια της εκπομπής «EurovisionGR», μίλησε για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε δηλώσεις η Κέλλυ Βρανάκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, αλλά και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μιλώντας αρχικά για την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε δήλωσε: «Είμαι καλά. Ήταν ένα προγραμματισμένο χειρουργείο που έπρεπε να κάνω, τώρα είναι όλα καλά. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας λίγο περισσότερο και αυτό ήταν ένα καμπανάκι για να ρίχνουμε ρυθμούς».

Σε ό,τι αφορά τη Eurovision και τα προγνωστικά για τη συμμετοχή του Akyla, ανέφερε: «Η εκπομπή μας πάει πολύ καλά, έχουμε ωραίους καλεσμένους και ενδιαφέροντα θέματα. Τα προγνωστικά μας δείχνουν σε υψηλές θέσεις… Είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμμετοχή του Akyla που στέλνουμε στη Eurovision, είναι ένα τραγούδι που το έχει αγαπήσει ο κόσμος και από άλλες χώρες».

