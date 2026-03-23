Όσα αποκάλυψε ο τηλεοπτικός «Χάρης» για τη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ συνάντησε ο Κυριάκος Θεοδοσίου με την κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησαν για την επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», το ρόλο του, ακόμη και για το επώνυμό του.

Προσπαθεί να απολαμβάνει τα γυρίσματα παρά τους απαιτητικούς ρυθμούς και τις πολλές ώρες, και μιλά για τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και την επιτυχία της σειράς, «εγώ κάνω τον «κακό» -αν και δεν μου αρέσουν αυτά τα στερεότυπα. Έχουν πλάκα οι αντιδράσεις του κόσμου, στο σούπερ μάρκετ μου λέει μια κυρία «δε νομίζω να με χτυπήσεις», «όχι ήρθα να πάρω το αβοκάντο μου». Είναι γλυκό αν και κάποιες φορές μπορεί να είναι και λίγο παρεμβατικό. Δεν μπορείς να είσαι εμπορεύσιμος 24 ώρες το 24ωρο, πρέπει να έχεις την προσωπική σου ζωή».

Εξομολογείται ότι δουλεύει πολύ και δεν έχει χρόνο για προσωπική ζωή: «Με γεμίζουν τόσο πολύ όλες αυτές οι δουλειές που ψυχολογικά είμαι καλά, σωματικά θα μπορούσα να κοιμηθώ λίγο περισσότερο, αλλά ψυχικά είμαι εντάξει».

Πιστεύει ότι ο κόσμος βάζει πολλές ταμπέλες: «Εμπορικού, μη εμπορικού, ποιοτικού, μη ποιοτικού, είναι λίγο κομπλεξικά αυτά τα πράγματα, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Τις βάζουμε γιατί έχουμε ανάγκη να ορίζουμε τους ανθρώπους και να τους καταλαβαίνουμε και να τους διαχειριζόμαστε και να τους καταναλώνουμε, εν τέλει».

Αποκαλύπτει για το ρόλο του Χάρη Καλλιγά: «Τώρα που γυρνάμε τα τελευταία επεισόδια γίνομαι όλο και πιο σκληρός… δεν μου αρέσει τόση σκληράδα».

Τέλος, ομολογεί ότι δεν έχει δεχθεί ποτέ ρατσιστικό bullying, ενώ του είχε προταθεί να αλλάξει το επώνυμό του… «θεωρώ ότι είμαστε το όνομά μας, κουβαλάμε την ενέργεια του ονόματός μας γιατί τόσα χρόνια απαντάμε σε έναν ήχο. Εννοώ το πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου, οι σχέσεις σου, με το όνομα και ένα συγκεκριμένο ήχο και μια συγκεκριμένη διάθεση. Κάπως παίρνεις από αυτή την ενέργεια άρα είσαι κάπως προέκταση αυτής».

