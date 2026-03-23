«Άγιος Έρωτας» - Η Κική αποκαλύπτει το μυστικό της. Ποιος είναι ο Λεωνίδας;

«Άγιος έρωτας», νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.

Ο Στέλιος Μάινας κάνει την εμφάνισή του ως Λεωνίδας, στο αποψινό επεισόδιο.

Ποιος είναι ο Λεωνίδας Μιχαλέας

Είναι ένας άνθρωπος που η ζωή τον δοκίμασε σκληρά, χωρίς όμως να του πάρει την ανθρωπιά. Παραμένει προσηνής, δίκαιος και εύστροφος, από εκείνους τους άντρες που μιλούν λίγο, ακούν πολύ και ζυγίζουν τα πράγματα πριν αποφασίσουν. Έχει, όμως, και μια ατσάλινη πλευρά: όταν πρόκειται για το σωστό και το δίκαιο, δεν λογαριάζει κόστος.

Από τα νιάτα του ήταν μουσικός. Το βιολί του υπήρξε η σταθερά της ζωής του, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε γιορτές και σε ξενύχτια. Ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια, η μουσική ήταν ο τρόπος του να ενώνει ανθρώπους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 1947 εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε θέση οπισθοφυλακής και επιμελητείας, ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που αναζητούσε τη μάχη. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε το 1948 σε νοσοκομείο της Γιουγκοσλαβίας, όπου εγκλωβίστηκε μετά το κλείσιμο των συνόρων.

Επιστρέφει στην Ελλάδα μα δε βρίσκει κανέναν στο χωριό του. Έτσι, ξαναπιάνει το βιολί του και εντάσσεται σε μπουλούκι μουσικών, γυρίζοντας την Ελλάδα ψάχνοντας να βρει την οικογένειά του.

Ερχόμενος στη Στέρνα θα μάθει τι συνέβη στη Χαρά και θα γίνει ορκισμένος εχθρός του Μαρκόπουλου.

Θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας το σχέδιο που ξεκίνησαν ο πατήρ Νικόλαος και η Πετρούλα, να εκδικηθούν, δηλαδή, τον Μαρκόπουλο και να δικαιώσουν τη μνήμη της Χαράς.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε στις 22:00

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος ξεκλέβουν λίγες όμορφες στιγμές στην Αθήνα και ονειρεύονται το κοινό τους μέλλον.

Πίσω στη Στέρνα, η Άννα έρχεται αντιμέτωπη με τον ασφυκτικό έλεγχο του Νικηφόρου, ο οποίος, μαθαίνοντας πως εκείνη ενδέχεται να είναι έγκυος, της επιβάλλει να παραιτηθεί από το σχολείο.

Την ίδια ώρα, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Παύλος συνδέεται με ένα παλιό έγκλημα και ζητά τη βοήθεια του Αντρέα.

Παράλληλα, η Κική αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα στον Ηλία, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα καλά θαμμένο μυστικό.

Η Δέσποινα εμπιστεύεται στον Κυριάκο την αλήθεια για τον αδελφό της, τον Γεράσιμο, ενώ ο Παύλος προειδοποιεί τον Χάρη και την Αναστασία για το σχέδιο απόδρασης της Σοφίας.

Την ίδια στιγμή, ένα μπουλούκι μουσικών κάνει την εμφάνισή του στην Άμφισσα, φέρνοντας μαζί του ένα πρόσωπο που συνδέεται με το παρελθόν του πατέρα Νικόλαου.

Η μοίρα Χλόης και Νικόλαου…

Έξαλλος ο Νικηφόρος με την Άννα

Η Κική λέει το μυστικό της στον Ηλία

