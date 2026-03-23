Ο Κώστας Τερζάκης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Μαρτίου ο Κώστας Τερζάκης, ο ηθοποιός πίσω από τη μάσκα του «Ευλογητού» στην σειρά «Λάμψη».

Ο γνωστός ηθοποιός, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές του ρόλου που υποδυόταν τότε.

Αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Νίκο Φώσκολο, αλλά και στο γεγονός ότι όταν παιζόταν η σειρά κανένας δεν γνώριζε το πρόσωπο πίσω από τη μάσκα.

Όσα αποκάλυψε ο Κώστας Τερζάκης στο «Στούντιο 4»

Ο Κώστας Τερζάκης, μίλησε αρχικά για την επιλογή του να υποδυθεί έναν χαρακτήρα ο οποίος θα εμφανιζόταν διαρκώς με μάσκα:

«Είναι παιχνίδι, δεν είναι δουλειά. Ασφαλώς πρέπει να πληρώνουμε το φως, το νερό, το τηλέφωνο, αλλά είναι παιχνίδι. Μες στα πλαίσια του παιχνιδιού, όπως και τώρα κάνω ας πούμε μεταγλωττίσεις. Είναι υπέροχο να μπορέσεις να κάνεις ένα καρτούν. Ή να μπορέσεις να κάνεις έναν ήρωα...».

Και συνέχισε: «Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Πιο πολύ με έφερε και με ενδιαφέρει και μέχρι τώρα, το αποτέλεσμα της δουλειάς μου να είναι ευχάριστο και αποδοτικό σε ψυχαγωγία και διασκέδαση στο κοινό που επικοινωνώ και όχι τα υπόλοιπα. Δεν με αφορούσε ποτέ. Ούτε με αφορά. Δηλαδή δεν με αφορά καθόλου το αν θα φανώ, πού θα είμαι, αν θα ‘ναι η ταμπέλα εκεί… Σημασία έχει αυτό που κάνεις. Έχει λόγο να γίνεται; Έχει αντίκρισμα; Για μένα ήτανε ωραία πρόκληση».

Μιλώντας για τη γνωριμία του με το Νίκο Φώσκολο, αποκάλυψε το πώς προέκυψε η συνεργασία τους στη «Λάμψη»:

«Ο Φώσκολος είχε έρθει σε μια τέτοια παράσταση, με είχε δει, μου λέει «έλα να μιλήσουμε». Ήτανε ένας πολύ σύγχρονος και δυναμικός άνθρωπος. Πάω το βράδυ, γιατί τα ραντεβού ήτανε πάντα βράδυ, μου λέει «θα κάνουμε αυτό και τα λοιπά» αλλά θέλω μου λέει έναν σαν και σένα, και το ‘να και το άλλο. Το σκέφτηκα, μ’ άρεσε πάρα πολύ ως πρόκληση».

Σε δεύτερο χρόνο, αποκάλυψε ότι υποδυόταν τον «Ευλογητό» για 9 μήνες, με την αποκάλυψη του προσώπου του να γίνεται λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της σειράς. Μάλιστα, η ταυτότητά του ήταν κρυφή σε σημείο που έδινε συνεντεύξεις φορώντας τη μάσκα, καθώς είχε υπογραφεί ρήτρα εμπιστευτικότητας:

«Πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως «Ευλογητός», έπεφταν φώτα, σκοτάδι, καπνοί… Είχε γίνει όλο το πρωινό τότε… Και εγώ της μιλούσα ως Ευλογητός… Έκανε τρομερή τηλεθέαση».

