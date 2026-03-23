Η διεθνής διάκριση του Βασίλη Μπισμπίκη για την ερμηνεία του στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατέκτησε μία διεθνή διάκριση, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο «Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Αφηγηματική ταινία», για την ερμηνεία του στο ρόλο που υποδύθηκε στην ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Στην ανάρτηση που έκανε ο ηθοποιός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρεται ότι πρόκειται για διάκριση από το διεθνές φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο, αφιερωμένη στον Ελληνικό κινηματογράφο.

Η ανακοίνωση της επιτροπής αναγράφει: «Βραβείο Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Αφηγηματική Ταινία: Ο Βασίλης Μπισμπίκης για την ερμηνεία του στο Broken Vein. Ο Βασίλης Μπισμπίκης προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία στο Broken Vein ως ένας τραγικός και αδίστακτος άνδρας, που ενσαρκώνει σε κάθε λέξη, χειρονομία και μάταιη προσπάθεια διαφυγής από τη δύσμοιρη κατάστασή του, το ήθος μιας ολόκληρης κοινωνικής τάξης που είναι υπερβολικά οικεία στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ερμηνεία του θα μείνει στη μνήμη ως μια σύγχρονη εκδοχή του απελπισμένου αουτσάιντερ του Ντίνος Ηλιόπουλος στην ταινία Ο Δράκος του Νίκος Κούνδουρος, η οποία κατέγραψε με παρόμοιο τρόπο τα συναισθήματα του μεταπολεμικού Έλληνα άνδρα».

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε την περηφάνια της για τον σύντροφό της με τους διαδικτυακούς της φίλους,.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Μαρτίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσίευσε τη σχετική ανακοίνωση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανη για εσένα».