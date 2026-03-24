Η Ελένη Ράντου βραβεύτηκε για την προσφορά της στο θέατρο από τον Σύλλογο Αιγυπτιωτών.

Το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου, η Ελένη Ράντου βραβεύτηκε από τον Σύλλογο Αιγιπτιωτών για την πολυετή προσφορά της στο ελληνικό θέατρο, σε τιμητική εκδήλωση που διοργανώθηκε με αφορμή την Ημέρα Θεάτρου που τιμάται στις 27 Μαρτίου.

Αμέσως μετά, η ηθοποιός, παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές ενώ ένα σύντομο απόσπασμα αυτών, προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου, στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το αν η ίδια επιβραβεύει τον εαυτό της ανέφερε: «Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου. Είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική. Πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω και άλλη υπέρβαση να κάνω. Ίσως πρώτη φορά το είπα τώρα, στην τελευταία μου δουλειά».

Σχετικά με το αν παρακολουθεί τον εαυτό της στις τηλεοπτικές επαναλήψεις δήλωσε: «Ντρέπομαι… Δεν ξέρω γιατί. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή. Γενικά δεν είμαι καλή σε ό,τι έχει σχέση με φακό. Βασανίζομαι δηλαδή… πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhat15reoudd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Breakfast@Star», η ηθοποιός ακούγεται να λέει:

«Νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω αυτή τη σχέση με το θέατρο και αυτό τον πόθο και την αγάπη γι’ αυτή την τέχνη».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε στην εμβληματική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» όπου πρωταγωνιστούσε με το ρόλο της Ελένης Βλαχάκης:

«Αυτό πάντα υπήρχε ένας ευσεβής πόθος… Από τη μία είναι τρυφερό και συγκινητικό. Από την άλλη μεγαλώνουμε. Αυτοί οι ήρωες είχαν μία συγκεκριμένη ηλικία. Θα ήταν και λίγο θλιβερό να τους δεις γιατί η ανεμελιά και το μυστικό τους ήταν στα νιάτα τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhauxrrpmtax?integrationId=40599y14juihe6ly}