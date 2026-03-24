Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος βρέθηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία απευθύνθηκε στους δικηγόρους της και στις αρχές προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ερμηνεύτρια αντίκρισε τον εαυτό της να διαφημίζει ιατρικά σκευάσματα, ενώ το βίντεο ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ίδια έσπευσε να ενημερώσει τους δικηγόρους της και τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ενώ παράλληλα έκανε μία δημοσίευση μέσω της οποίας γνωστοποίησε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι πρόκειται για απάτη και πλαστό βίντεο.

«Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώθηκαν. Κατεβάστε το αμέσως».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βίντεο κατέβηκε άμεσα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό, όπως και όλες οι δημοσιεύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί ότι η Άλκηστης Πρωτοψάλτη δεν ήταν η πρώτη – από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα - που ήρθε αντιμέτωπη με ένα τέτοιο περιστατικό.