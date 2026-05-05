Ο συλληφθέντας διέπραξε την απάτη εις βάρος ζευγαριού στο Μοσχάτο.

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου (02/05) αστυνομικοί, ο οποίος μαζί με τον συνεργό του προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες από ζευγάρι στο Μοσχάτο.

Αφού απέσπασαν τα κοσμήματα και τις λίρες διέφυγαν, ωστόσο οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά τους στην περιοχή του Ζεφυρίου. Στην κατοχή του 19χρονου βρέθηκαν τα κλοπιμαία αλλά και το ποσό των 2.770 ευρώ.

Σε βάρος του 19χρονου ασκήθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου-Ταύρου για απάτη από κοινού.